مصر تستضيف اجتماعاً وزارياً لبحث الملف الليبي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن استضافتها لاجتماع وزاري تنسيقي يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، الأربعاء المقبل، لبحث التطورات الليبية.

وأوضحت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري سيناقش مع الوزراء الأربعة “مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية”.

كما سيتطرق وزراء الخارجية خلال الاجتماع المرتقب لتطورات الأحداث بمنطقة شرق البحر المتوسط بشكل عام.

يُشار إلى أنه سبق وأن أكد وزراء خارجية، وإيطاليا، وفرنسا، على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، الأحد، إن هذا الموقف جاء خلال اتصالات منفصلة أجراها شكري مع نظيريه الفرنسي والإيطالي.

وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على أن التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا يمثل خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

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