اخبار ليبيا الان عاجل

الاتحاد الأوروبي يدين حادثة الكلية العسكرية

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأخيرة في ليبيا تعتبر مؤشراً فعلياً على أن تصاعد العنف حول طرابلس قد يكون وشيكًا، في إشارة إلى حادثة استهداف مقر الكلية العسكرية.

وأدان الاتحاد الأوروبي حادثة الكلية العسكرية، مشدداً على أن تطورات الأوضاع في ليبيا دخلت مرحلة تستوجب المضي نحو حل سياسي للأزمة أكثر من أي وقت مضى.

ودعا الاتحاد في بيان له، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الانخراط في عملية سياسية تحت قيادة الأمم المتحدة، مؤكداً أنه سيواصل بذل كل كافة الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي لهذه العملية.

يُشار إلى أن مقر الكلية العسكرية في طرابلس قد استُهدف بقذيفة عشوائية مساء السبت، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلًا، بينهم جثتان مجهولتان، و 33 جريحًا.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك