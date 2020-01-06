الاتحاد الأوروبي يدين حادثة الكلية العسكرية

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأخيرة في ليبيا تعتبر مؤشراً فعلياً على أن تصاعد العنف حول طرابلس قد يكون وشيكًا، في إشارة إلى حادثة استهداف مقر الكلية العسكرية.

وأدان الاتحاد الأوروبي حادثة الكلية العسكرية، مشدداً على أن تطورات الأوضاع في ليبيا دخلت مرحلة تستوجب المضي نحو حل سياسي للأزمة أكثر من أي وقت مضى.

ودعا الاتحاد في بيان له، الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الانخراط في عملية سياسية تحت قيادة الأمم المتحدة، مؤكداً أنه سيواصل بذل كل كافة الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي لهذه العملية.

يُشار إلى أن مقر الكلية العسكرية في طرابلس قد استُهدف بقذيفة عشوائية مساء السبت، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلًا، بينهم جثتان مجهولتان، و 33 جريحًا.