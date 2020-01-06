السراج وأوغلو في زيارة للجزائر اليوم

أفاد موقع روسيا اليوم بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يطير إلى الجزائر الاثنين، في زيارة تستمر ليومين.

وقال الموقع في تقرير له، إن رئيس حكومة الوفاق فائر السراج، سيزور الجزائر أيضا، اليوم، دون أن يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.

ونقل الموقع عن صحيفة البلاد الجزائرية قولها إن وفدا دبلوماسيا كبيرا يتقدمهم وزير الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة ومجموعة من القيادات العسكرية، سيرافقون السراج في زيارته.

وبينت أيضا أنه من المنتظر أن يصل الوفد الليبي في حدود الساعة 11 صباحا لإجراء مقابلات مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي الوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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