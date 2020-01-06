الحمروش: وجود مقاتلين سوريين في طرابلس يقاتلون بجانب مليشيات الوفاق

طرابلس 06 يناير 2020 (وال) _ كتبت وزير الصحة السابق في الحكومة الليبية الإنتقالية (فاطمة الحمروش)، على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” إنه تأكد لي اليوم خبراً كنت أتمنى أن يكون كاذبا، وهو وجود مقاتلين سوريين في مشروع الهضبة الزراعي في بوابة التفتيش (قاموا بتفتيش صديق أبلغني بنفسه)، ويقاتلون بجانب مليشيات الوفاق غير الشرعية .

وقالت الحمروش إن جريمة الكلية العسكرية السؤال هل كان هاون أم صاروخ؟ والإجابة: لابد من وجود بقايا له على الأرض، ولا يمكن أن يكون قد تبخر كليّاً، وبالتالي فإنه ليس صعباً أن يتم التحقق من ذلك، وإثباته بالصور والبرهان والدليل القاطع.

وتابعت:” بعد ذلك، يتعيّن معرفة المصدر وإشهاره، ومن ثَمَّ التعرّف على الجاني والتعامل معه بما تمليه القوانين المحلية والدولية (وَلَا يجب هنا نسيان إحتمال وجود طرف ثالث كما حدث في عام 2011).

وختمت :”هكذا فقط يتم إظهار الحقيقة وقطع الشك باليقين”. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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