لقاءات ليبية تركية في الجزائر..والسراج يلتقي تبون

كشفت مصادر إعلامية جزائرية، عن زيارة رسمية مرتقبة يجريها رئيس مجلس حكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الاثنين، الى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وبحسب ما نقله موقع النهار الجزائري، فأنه من المقرر أن يجري السراج لقاء مع رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة اللبيبين، حيث سيتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة.

فيما كان وزيرا الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا ومحمد الطاهر سيالة، قد وصلا في وقت سابق، اليوم الاثنين، إلى الجزائر، في زيارة رسمية لبحث الملف الليبي والتطورات الأمنية بالمنطقة.

وبحسب ما نشره موقع النهار الجزائري، فأن الوزيران، كان في استقبالهما كل من وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، حيث تتزامن زيارة الوزيران الليبيان، مع زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو التركي.