أهالي ودان ينظمون وقفة احتجاجية ضد الغزو التركي لليبيا

نظم أهالي مدينة ودان بساحة الشهيد نور الدين عابور أمس وقفة احتجاجية تنديدا بالغزو التركي لليبيا، وأصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم التام لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوفاق، التي استنجدت بالأتراك لمواجهة القوات المسلحة.

كما أكد أهالي ودان دعمهم الكامل للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

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