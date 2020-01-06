«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح قوية على طول الساحل، تتراوح بين 25 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على ساحل درنة وطبرق، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، أن الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على ساحل سرت.

– الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و4.50 متر.

– درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.

– الرياح شمالية غربية على طول الساحل، سرعتها بين 15 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على ساحل درنة وطبرق.

– البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح 2.25 و5أمتار، ويصل إلى 5.5 متر على ساحل درنة.

– درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.

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