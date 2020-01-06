الخارجية المصرية: اجتماع وزراء خارجية 4 دول أوروبية في القاهرة بشأن الوضع في ليبيا

القاهرة-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الإثنين، عن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص يعقد الأربعاء لبحث تطورات الشأن الليبي، غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتشار جنود أتراك في ليبيا.

وقال بيان الوزارة المصرية إن القاهرة سوف تستضيف “اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كلّ من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً”.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش “سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود”.

وعقدت الخارجية المصرية الأحد اجتماعا مع عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لإحاطتهم بالموقف المصري تجاه التطورات على الساحة الليبية.

ووقعت تركيا اتفاقيتين مع حكومة الوفاق في ليبيا أواخر نوفمبر، تضمنتا تقديم أنقرة لمساعدات عسكرية إلى حكومة فايز السرّاج وترسيم الجدود البحرية بين الدولتين.

وصادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري الى ليبيا لدعم حكومة السرّاج التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.