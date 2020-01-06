ضغط على البرلمان التونسي لإعلان موقف رافض للتدخل التركي في ليبيا

طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي بعقد جلسة استثنائية ودعوة وزيري الدفاع والخارجية لـ”معرفة خفايا ما يحدث واطلاع الشعب التونسي على الموقف الرسمي التونسي من التدخل التركي العسكري في ليبيا الشقيقة”.

وأعربت كتلة الحزب الدستوري الحر عن استغرابها حيال صمت البرلمان عن التدخل التركي العسكري في ليبيا، وعدم إعلانه بصورة رسمية عن رفضه لهذا التدخل، إضافة إلى صمت رئاسة الجمهورية و ضبابية الموقف التونسي في موضوع خطير مثل هذا، حسب وصفها.

وحول الجلسة الاستثنائية ذكرت الكتلة في بيانها أنها “دعت البرلمان لإدراج مطلبها ضمن جدول أعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة”.

وأشار بيان الكتلة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس في الـ25 من ديسمبر الماضي، مُطالبة بتبديد الغموض الذي حف بها.

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