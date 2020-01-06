خبير اقتصادي يدعو للحفاظ على الإمدادات النفطية في ليبيا

همسة يونس- بوابة إفريقيا الإخبارية |

06 January, 2020

دعا الخبير الاقتصادي سالم الشريف، إلى الحفاظ على الامدادات النفطية في ليبيا والاستفادة من المعطيات والمؤشرات الحالية وخاصة في منطقة الخليج العربي.

وقال الشريف، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنه في ظل التوتر الأمريكي الإيراني بما يعني إن هناك حرب قادمة ومتوقع حدوثها الربيع القادم، واستقرار ليبيا مهم الآن من أجل توفير الامدادات النفطية، لأنه متوقع توقف النفط في الخليج العربي، كذلك فتح خط الغاز الروسي والذي يمر عبر تركيا، وكذلك عن طريق أوكرانيا ليمر إلى الاتحاد الاوروبي وهو جاهز”.

وتابع الشريف، ” الاتفاق الذي تم بين اسرائيل واليونان وقبرص لنقل الغاز الى أوروبا يخدم نفس المصلحة، وبما أن مؤتمر برلين سيعقد بموعده وهو على غرار اتفاق الصخيرات المشؤوم، فعلينا وضع الاحتمالات والاستفادة منه مستقبلا”.