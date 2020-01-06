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واينر: أردوغان سيواجه عقوبات أمريكية لتدخله في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أنه يتوجب على الولايات المتحدة لعب دور أكبر في ليبيا لردع التدخل الأجنبي في البلاد.

وحث واينر الولايات المتحدة على تقديم أدلة مثبتة على انتهاكات حظر توريد الأسلحة المفروض عليها، ومناقشة هذه الخروقات في مجلس الأمن الدولي.

ونشر جوناثان تغريدة عبر حسابه الرسمي تعقيباً على بيان أصدرته السفارة الأمريكية بشأن استهداف الكلية العسكرية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار خلالها إلى أنه على الولايات المتحدة إخبار الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه سيواجه عقوبات اقتصادية وعسكرية ملموسة لجلبه المقاتلين السوريين إلى ساحة القتال في ليبيا لاسيما بعد أنباء عن ارتباط هؤلاء المرتزقة بتنظيمات إرهابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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