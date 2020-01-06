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تعليمات من “مالية الوفاق” لتسهيل عمل لجنة جرد الخزائن

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية بحكومة الوفاق صالح الرفاعي من مكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية بضرورة مساعدة لجان جرد الخزائن والحسابات المصرفية المكلفين من قبل الوزارة.

وشددت إدارة المراقبين الماليين على ضرورة وقف الصرف والامتناع عن توقيع أي مستندات في حال لم تحال لهم من المؤسسات العامة حتى آخر ديسمبر الماضي.

وكان وزير المالية المفوض فرج بومطاري قد شكل في نوفمبر من العام الماضي لجنة رئيسية لجرد الخزائن والحسابات المصرفية تبع ذلك اجتماع موسع عقد قبل أسبوعين مع اللجنة بحث خلاله جدول الأعمال وفقا للخطط الموضوعة مسبقاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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