تعليمات من “مالية الوفاق” لتسهيل عمل لجنة جرد الخزائن

طالب مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية بحكومة الوفاق صالح الرفاعي من مكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات الخدمية بضرورة مساعدة لجان جرد الخزائن والحسابات المصرفية المكلفين من قبل الوزارة.

وشددت إدارة المراقبين الماليين على ضرورة وقف الصرف والامتناع عن توقيع أي مستندات في حال لم تحال لهم من المؤسسات العامة حتى آخر ديسمبر الماضي.

وكان وزير المالية المفوض فرج بومطاري قد شكل في نوفمبر من العام الماضي لجنة رئيسية لجرد الخزائن والحسابات المصرفية تبع ذلك اجتماع موسع عقد قبل أسبوعين مع اللجنة بحث خلاله جدول الأعمال وفقا للخطط الموضوعة مسبقاً.

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