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استئناف البيضاء تقضي بوقف مذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص  

حكمت محكمة استئناف البيضاء بوقف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب، أن محكمة استئناف البيضاء استجابت لطلب المجلس في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق مع الحكومة التركية إلى حين الفصل في الموضوع.

وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، والنظام التركي بقيادة رجب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.

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  • مهما فعلتوا و تأمرتوا علي ليبيا. فان المشير المتقاعد و الأسير خليفة حفتر سيسفه أحلامكم باذن الله.

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