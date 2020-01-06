مجددًا طلبه بطردها .. عبد العزيز: البعثة الأممية مهمتها تمكين “حفتر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استبعد عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، أن تتخذ حكومة الوفاق قرارا بقطع العلاقات مع الإمارات، لاسيما أنها تتهمها بتنفيذ القصف على الكلية العسكرية، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

عبد العزيز أضاف، في مداخلة هاتفية على فضائية التناصح – الذراع الإعلامي لجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية – أن الوفاق غير منتخبة، موضحا أن بعض أعضاء الرئاسي وحكومة الوفاق لديهم مصالح معلنة مع الإمارات، فلا يستطيعون اتخاذ قرار بقطع العلاقات معها، كما اتهم الوفاق بالانبطاح لعدم مواجهة الإمارات.

وأكد أن الوفاق عاجزة عن إدارة الحرب بالطريقة السليمة التي تشفي صدور المقاتلين وأمهات وأخوات الشهداء، موضحا أنه طالب الوفاق مرارا وتكرار بعد الرابع من أبريل الماضي بتشكيل حكومة حرب مصغرة وتعيين وزير للدفاع ورئيس للأركان، وناطق باسم الحكومة لإطلاعهم على المستجدات، وممارسة وزارة الخارجية بما يسمية “الدبلوماسية الصحية”.

وحول موقف البعثة الأممية من إدانة قصف الكلية العسكرية، طالب بضرورة طرد هذه البعثة، معتبرا إياها بـ”مخرج مسرحية القضاء على فبراير”، قائلا إن الأمم المتحدة أتت بسلامة كمبعوث أممي لتمكين حفتر وإعادة تشكيل المشهد السياسي في ليبيا.

وانتقد على البعثة الأممية عدم تسمية أو تحديد الجهة التي قصفت الكلية العسكرية، متسائلا: “كيف لا تستطيع البعثة التي تمتلك قوات أمنية وعسكرية تحديد إذا كان المقصوف صاروخا أم طائرة مسيرة؟”، مؤكدا أن البعثة مهمتا فقط إيجاد موضع لخليفة حفتر في المشهد السياسي الليبي.

يشار إلى أن الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، تعرضت السبت الماضي، لقصف أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

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