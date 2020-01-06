السودان يؤكد رفضه للتدخل الخارجي في ليبيا

أكد السودان دعمه لاستقرار ليبيا، والتزامه بكافة القرارات الصادرة بشأنها عن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمتمثلة في رفض أي تدخل خارجي في ليبيا .

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، إنه قد صدر عن اجتماع المندوبين الدائمين قرار مجلس الجامعة وبإجماع الدول الأعضاء، بالتقيد بنص الاتفاق السياسي الليبي وبالقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيا كان مصدره.

وأكد بيان الخارجية أن هذا هو موقف السودان والمتسق مع الإجماع العربي، وأنه سيبذل ما بوسعه في التعاون مع الجهود المبذولة لاستقرار الأوضاع في ليبيا.

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