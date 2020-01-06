أعلن مجلس حكماء وأعيان البريقة والمجلس البلدي والرابطة الوطنية لدعم الشباب البريقة ،في بيان مشترك اليوم الاثنين ،حالة الطوارئ بكافة مناطق البلدية و ضواحيها.
كما أكد جلس حكماء وأعيان البريقة والمجلس البلدي والرابطة الوطنية لدعم الشباب البريقة  ،مساندة قوات الجيش الليبي بكافة الوسائل و الامكانيات المتاحة ،وكافة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الليبية ،كما أكد البيان على بطلان اتفاقية حكومة السراج واصفا اياه بالخائن و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.