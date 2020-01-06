الرئيس الجزائري: المنطقة تحولت إلى مسرح للمناورات الجيوسياسية

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن المنطقة تحولت إلى مسرح للمناورات الجيوسياسية الكبيرة، وميدانا لتشابك عوامل تهديد وعدم استقرار.

وأوضح تبون، عقب اجتماع بأعضاء الحكومة الجديدة، مساء الأحد، أن الجزائر تعيش في بيئة معقدة على المستويين الإقليمي والدولي، داعيا إلى ضرورة استخلاص أبرز الدروس على المستوى الاستراتيجي لضمان الأخذ في الحسبان انعكاسات تدهور الوضع الأمني في المنطقة على أمن الجزائر الوطني.

وجدد رفض الجزائر التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأنها تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي أفريقيا والعالم، وفق قوله.

تصريحات تبون جاءت قبيل زيارة مفاجئة لوزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، تستغرق يومين، وقد سبقه إلى الجزائر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي يرافقه وزيرا الداخلية والخارجية فتحي باشاغا ومحمد سيالة.

ووفق الرئاسة الجزائرية، فإن لقاء السراج وتبون سيتناول وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة، ولا سيما بعد القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس، وراح ضحيته عشرات الطلبة الليبيين.

ويقول مراقبون إن الجانب التركي «يحاول إقناع الجزائر وطمأنتها بشأن إرسال جنود إلى ليبيا»، وذلك على خلفية موقف الجزائر الحازم «الرافض أي تدخل خارجي»، وتخوفها من تداعيات الأمر على أمنها القومي.

والأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن بلاده تعتزم إطلاق مبادرات سياسية في ليبيا، وبدء مشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة، والدول الفاعلة؛ بهدف الحد من التداعيات الخطرة التي تتهدد ليبيا.

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