معارض تركي: الشعب التركي يرفض غزو بلاده لليبيا

أكد السياسي والمعارض التركي إسحاق إنجي، أن غالبية الشعب التركي ترفض إرسال قوات تركية إلى ليبيا، موضحا أن أردوغان يوظف البرلمان التركي لخدمة مخططاته التوسعية وسياساته العدائية تجاه المنطقة العربية.

المعارض التركي وفي تصريحات لصحيفة الاتحاد، وصف موافقة البرلمان التركي على غزو ليبيا بأنها مقامرة أردوغانية، وأنها ستلحق أضرارا بالغة بالأتراك ومصالحهم وعلاقاتهم بشعوب المنطقة العربية، موضحا أن الشعب التركي يرغب في تعميق العلاقات مع الشعوب العربية ويرفض تدخل حكومة بلاده في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

إنجي أضاف كذلك أن أردوغان يستعين بمليشيات جماعة الإخوان في ليبيا لتحقيق حلم عودة الخلافة العثمانية.

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