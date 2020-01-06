بليحق: ليس لنا خيار سوى الدفاع عن التراب الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الرئيس التركي، رجب أردوغان بـ”المعتوه”، مؤكدا أن قوات الجيش على أتم الاستعداد لمواجهته ولا يوجد أي خيار آخر سوى الدفاع عن تراب ليبيا.

بليحق قال – في تصريحات صحفية – إنه تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام فى ليبيا، للجهاد ضد المستعمر التركي، مضيفا لن نسمح لأي مستعمر بغزو ليبيا ولنا في التاريخ دروس وعبر، وواجهنا من قبل الاستعمار الإيطالى بقيادة البطل شيخ المجاهدين عمر المختار .

وتابع من المؤسف هو ما قام به المتواطئ فايز السراج، وما النصر إلا صبر ساعة ونحن مستمرون فى الدفاع عن الأراضى الليبي والجميع متكاتف لمواجهة هذا العدوان، كما أن السراج يبيع ثروات ليبيا لتركيا، وليبيا حريصة على مصالحها وثرواتها ولن نفرط فيها وسنضغط على المجتمع الدولى للتدخل .

يشار إلى أن الساحة الليبية تشهد تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، الأحد، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وكان مجلس النواب صوّت خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

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