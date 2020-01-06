السفارة الأمريكية تصف التدخل التركي في ليبيا بالسام

وجهت السفارة الأمريكية في ليبيا انتقادها لتركيا بعد إرسال الأخيرة مقاتلين سوريين إلى البلاد، واصفة ما قامت به أنقرة بالتدخل الأجنبي السام.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا، قالت إن هذا التدهور في الأمن يبرز مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا، مثل وصول مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا، مشددة على ضروة إنهاء التدخل الخطير للقوات الأجنبية، التي تسهم في سقوط ضحايا مدنيين والإضرار بالبنية التحتية المدنية.

هذا وأكدت السفارة دعمها للخطوات الليبية لإنهاء العنف ووقف التدخل الخارجي وبدء مباحثات بمساعدة الأمم المتحدة، وهو الطريق الوحيد للسلام بحسب البيان.

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