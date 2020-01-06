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السراج يصل الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائزالسراج إلى العاصمة اليوم الإثنين، «في زيارة على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا».

وكان في استقبال السراج لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن اللقاء الذي سيجريه الرئيس عبدالمجيد تبون مع السراج «يندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الأخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اكبر نكبة ان تطلق علي الذيوث شيبة النحس سياله و الارهابي المهجن باش اغا و الذيوث الوسخ انهم وفد رفيع المستوي. في الحقيقه انهم وفد وطئ المستوي كمشة مرتزقه و عملاء و خونه. و كان من المفروض ان لا تستقبلهم الجزائر. و لكن الخونه في كل مكان

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