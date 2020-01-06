موجهًا إنذار أخير للمخالفين .. تسييري طبرق يغلق عدد من المحلات لعدم وجود رخصة تجارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قاد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية حملة على المحال التجارية بكل نشاطاتها الواقعة في نطاق البلدية يرافقه أفراد من جهاز الحرس البلدي والشرطة العسكرية والدعم المركزي.

وأغلق خلال الحملة عدد من المحلات التجارية بسبب عدم وجود الرخص التجارية وأمهل البقية أسبوع من تاريخ اليوم الإثنين وبعدها سيتم إغلاقها .

وأكد بوالخطابية على أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين التي تنصها الدولة على أصحاب المحال التجارية من استخراج الرخص التجارية ودفع رسوم الكهرباء والنظافة وغيرها.

وشدد على أعضاء اللجنة بالمرور على هذه المحلات بعد أسبوع لإغلاق المحلات المخالفة للقوانين.

يشار أن الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلت عن طريق آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة والتي تضمن أفراد من كل الأجهزة وهي التي ترافق عميد البلدية في مثل هذه الجولات.

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