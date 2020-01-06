امغيب: قرارات النواب بشأن تركيا كانت شجاعة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

06 January, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن قرارات مجلس النواب بشأن تركيا كانت شجاعة للرد على تدخل أنقرة في ليبيا.

وقال امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قرارات مجلس النواب وإن كانت متأخرة بعض الشئ إلا أنها كانت شجاعة للرد على التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية مشددا على أنها تحقق المطالب التي يطالب بها عموم الشعب الليبي بعد طلب السراج التدخل العسكري التركي في الارضي الليبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال إن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني وكذلك إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن.

وأوضح بليحق أن البرلمان صوت أيضا على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزيرا خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الأتراك للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وأضاف أن البرلمان صوت أيضا على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وقال بليحق إن المجلس النواب قرر تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020