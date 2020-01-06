القوات المسلحة تواصل تقدمها إلى قلب مدينة سرت

سرت-العنوان

تواصل الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة الليبية تقدماتها في سرت وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل المدينة من بينها الحي رقم (3) وسط ترحيب الأهالي.

وسيطرت القوات المسلحة اليوم الإثنين بالكامل على عدة مواقع عسكرية مهمة في ضواحي سرت أبرزها قاعدة القرضابية ومعسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرقي سرت إضافة إلى ميناء سرت.

وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.

وأكدت مصادر أن ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.