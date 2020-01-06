القوات المسلحة تدخل حي رقم (3) أحد أكبر أحياء سرت وسط ترحيب الأهالي

سرت-العنوان

دخلت وحدات من القوات المسلحة اليوم الإثنين إلى حي رقم (3) أحد أكبر الأحياء في مدينة سرت وسط ترحيب أهالي الحي.

وأظهرت صور، دخول وحدات من القوات المسلحة وسط استقبال الأهالي لها، وذلك عقب سيطرت القوات المسلحة اليوم الإثنين بالكامل على عدة مواقع عسكرية مهمة في ضواحي سرت أبرزها قاعدة القرضابية ومعسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرقي سرت إضافة إلى ميناء سرت وبوابة الـ20 وبوابة الـ17.

وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.

وأكدت مصادر أن ميليشيات الوفاق الموالية لتركيا انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى. ولفتت المصادر، إلى أن القوات المسلحة دخلت سرت من المحورين الشرقي والجنوبي.