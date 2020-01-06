الجامعة العربية تجدد دعمها للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم، إن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الإضرار بأي فرص حقيقية للعودة إلى المسار السياسي، مناشدا جميع الأطراف الليبية تغليب المصلحة الوطنية والعودة إلى طاولة الحوار.

وجدد المصدر دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

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