قوات الجيش تسيطر على جميع المناطق بطوق مدينة سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب سيطرة قوات الجيش بالكامل اليوم الإثنين على جميع المناطق بطوق مدينة سرت وتتجه لعمق المدينة لاستكمال تحريرها من الميليشيات.

المحجوب أوضح أن وحدات الجيش سيطرت على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكداً أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

وأكد أن المليشيات التابعة لمدينة مصراتة المكلفين بحماية مطار القرضابية سلموا أنفسهم بكامل آلياتهم لقوات الجيش الليبي.

وشدد مدير إدارة التوجيه على أن دخول الجيش لمدينة سرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق. ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

وأشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية، والمواجهة المباشرة مع بقايا مليشيات مدينة مصراتة هناك .

يشار إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت السبت المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

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