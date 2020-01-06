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تعرف على التطورات العسكرية في سرت (صور)

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تواصل قوات الجيش الليبي التقدم في مدينة سرت حيث تمكنت من التقدم في منطقة السواوة شرق المدينة.

وأفاد مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بانسحاب قوات الوفاق من مواقعها وإخلاء مقراتها في سرت وخروج عدد كبير من الآليات باتجاه الغرب.

وأكد مراسلنا أن قوات الجيش الليبي تقدمت من ثلاث محاور نحو المدينة وسط أنباء عن تقدم القوات المسلحة في منطقة بوهادي جنوب سرت.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن القوات المسلحة تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • النجده انقدنا يا اردوغان بسرعه الصور سقط علينا ضربات القرامطه اوجعوتنا ضرب عنيف اين انت يا اردوغان هل الكلام مثل ما قال فيصل القاسم ان : الاتفاق بين بوتين واردوغان هو عباره عن تسليم ليبيا لحفتر ؟اين القوات والجيش التركي اين ؟
    منذ ان انعقدت هذه الاتفاقيه المشئومه وكل يوم للاسوء دخل حفتر طرابلس من جهه الهضبه والان في سرت نس اين يا اردوغان ؟
    هل سلم اردوغان لبوتين؟

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