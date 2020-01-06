تعرف على التطورات العسكرية في سرت (صور)

تواصل قوات الجيش الليبي التقدم في مدينة سرت حيث تمكنت من التقدم في منطقة السواوة شرق المدينة.

وأفاد مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية بانسحاب قوات الوفاق من مواقعها وإخلاء مقراتها في سرت وخروج عدد كبير من الآليات باتجاه الغرب. وأكد مراسلنا أن قوات الجيش الليبي تقدمت من ثلاث محاور نحو المدينة وسط أنباء عن تقدم القوات المسلحة في منطقة بوهادي جنوب سرت. من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن القوات المسلحة تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت.

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