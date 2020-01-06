الجيش يدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الاشتباكات

دعت القوات المُسلحة المواطنين بمدينة سرت إلى الابتعاد عن تمركزات المجموعات المسلحة وعدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات حفاظاً على سلامة أرواحهم.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت.

وأوضح مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن قوات الجيش تقدمت في مدينة سرت حيث تمكنت من دخول عدة أحياء في المدينة فيما انسحبت أعداد كبيرة من عناصر قوة حماية سرت التابعة للوفاق غرب المدينة.

وأفاد مراسلنا بتقدم الجيش في منطقة السواوة شرق المدينة وكذلك في منطقة بوهادي جنوب سرت.

وأكد مصدر محلي باستهداف بريد سرت من قبل عناصر حماية سرت قبل انسحابها لقطع الاتصالات.