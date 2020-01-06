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الجيش يدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الاشتباكات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

دعت القوات المُسلحة المواطنين بمدينة سرت إلى الابتعاد عن تمركزات المجموعات المسلحة وعدم الاقتراب من مواقع الاشتباكات حفاظاً على سلامة أرواحهم.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة تواصل تقدماتها وتُبسِط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت وأنها تسير بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت.
وأوضح مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن قوات الجيش تقدمت في مدينة سرت حيث تمكنت من دخول عدة أحياء في المدينة فيما انسحبت أعداد كبيرة من عناصر قوة حماية سرت التابعة للوفاق غرب المدينة.
وأفاد مراسلنا بتقدم الجيش في منطقة السواوة شرق المدينة وكذلك  في منطقة بوهادي جنوب سرت.
وأكد مصدر محلي باستهداف بريد سرت من قبل عناصر حماية سرت قبل انسحابها لقطع الاتصالات.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • 2 مليون مواطن عليهم مغادرة العاصمة طرابلس فورا جتى يتسنى للجيش الوطني انتزاع المدينة من المليشيات.. مش عارف كيف الجيش يستولي على سرت في ساعتين بينما طرابلس ليها أكثر من 9 شهور ومازال وكل يوم ساعة صفر ما يصيرش منها ونشرات اخبار طرافين يدعي فيها كل منهم انتصارات مؤازرة؟! هذا يثبت مقولة انه في الحرب تكون الحقيقة هي أول ضحية

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