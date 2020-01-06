الجيش الليبي الوطني يدخل سرت ويسيطر على ميناء البحر وبعض مناطق المدينة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، دخول مدينة سرت، وفرض سيطرته على بعض المناطق بها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، دخول مدينة سرت، وفرض سيطرته على بعض المناطق بها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
النجده انقدنا يا اردوغان بسرعه الصور سقط علينا ضربات القرامطه اوجعوتنا ضرب عنيف اين انت يا اردوغان هل الكلام مثل ما قال فيصل القاسم ان : الاتفاق بين بوتين واردوغان هو عباره عن تسليم ليبيا لحفتر ؟اين القوات والجيش التركي اين ؟
منذ ان انعقدت هذه الاتفاقيه المشئومه وكل يوم للاسوء دخل حفتر طرابلس من جهه الهضبه والان في سرت نس اين يا اردوغان ؟
هل سلم اردوغان لبوتين؟
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