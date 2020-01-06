الجيش الليبي الوطني يدخل سرت ويسيطر على ميناء البحر وبعض مناطق المدينة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، دخول مدينة سرت، وفرض سيطرته على بعض المناطق بها.

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