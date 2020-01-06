وزيرا خارجية مصر والسعودية يرفضان الغزو التركي لليبيا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزيرين بحثا التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لغزو ليبيا، واتفقا على رفض التصعيد التركي بما يمثله من مخالفة للقانون الدولي، فضلا عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

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