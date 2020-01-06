

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

06 January, 2020

أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تزور موسكو يوم السبت بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبحسب روسيا اليوم أكد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية في بيان أنه سيجري خلال الزيارة “إجراء المحادثات لبحث تصعيد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية الأخيرة في مطار بغداد، إلى جانب الوضع في سوريا وليبيا”.

وفي السياق بحثت ميركل مع الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الإثنين هاتفيا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.

وجدّد الجانبان الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وإشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية.