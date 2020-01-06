في “عملية خاطفة”.. الجيش الوطني يسيطر على سرت -فيديو

في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء لم تستمر طويلا، تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من السيطرة على كامل مدينة سرت بعد أن انقسمت القوة التي تحميها بين من سلّم ومن فضل الانسحاب.

وخاضت الوحدات العسكرية التابعة للجيش في البداية اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها.

وواصلت قوات الجيش الوطني تقدمها، وسيطرت على معسكر كتيبة الساعدي في بوهادي جنوب سرت، قبل أن تُحكم السيطرة على كامل منطقة بوهادي.

“في ضربة خاطفة وخالية من الدماء الان لم تستمر الا برهة قصيرة قوات الجيش الوطني تسيطر على كامل سرت بعد ان انقسمت القوة التي تحميها بين من سلم ومن انسحب ..”

وقال آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الوطني النقيب عمر ابسيط، في تصريحات من وسط معسكر الساعدي، إن القوات تقدمت بناء على تعليمات القيادة العامة، مضيفا “حررنا منطقة بوهادي في سرت”.

سياسة | معسكر الساعدي جنوب سرت بالفيديو | كلمة آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الوطني النقيب عمر ابسيط من وسط معسكر الساعدي جنوب سرت#218NEWS Posted by 218NEWS on Monday, January 6, 2020

وأظهرت صور متداولة سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي جنوب سرت.

وبعدها واصلت قوات الجيش تقدمها وسيطرت على قاعدة القرضابية بالكامل، ثم جزيرة السواوة محور البحر، وجزيرة سرت قرب جامعة المدينة.

كما أظهرت صور خاصة لقناة “218NEWS”، سيطرة وحدات الجيش الوطني على بوابة 17 شرق سرت.

ولم يستغرق الجيش وقتا طويلا حتى سيطر على شوارع مراح والمدار وخمسة وسط المدينة، وعلى كامل ميناء سرت، والحي السكني رقم 3،

يشار إلى أن التطورات تتوالى بشكل سريع من مدينة سرت، وستقدم قناة “218NEWS” التفاصيل أول بأول حال ورودها.

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