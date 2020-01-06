دوردة: السراج يحول أموال الليبيين إلى أنقرة تحت غطاء شراء أسلحة منها

قال رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبو زيد دوردة، إن حكومة السراج حولت أموال الليبيين إلى تركيا ومنها الأموال المجمدة بالخارج، وأضاف في كلمة بثتها قناة ليبيا الآن أن إعلان حكومة السراج عن شراء أسلحة من تركيا من ميزانية ألفين وعشرين، ما هي إلا تبرير لتحويل الأموال إلى أنقرة بحجة الدفاع عن أهالي طرابلس، وهي في الحقيقة من أجل الدفاع عن أنفسهم، كما أضاف أن قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا نهبوا البنوك والمال العام ونقلوه إلى تركيا.

وطالب دوردة خلال كلمته بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية لإدارة البلاد مؤقتا، تكون مهمتها إعادة الأمن بمساعدة الجيش، وإعادة بناء المؤسسات الليبية، وتطهيرها من الألغام الإخوانية التي دست بها واستئصالهم من جذورهم حسب قوله.

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