المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية: – وحدة الأراضي الليبية مهمة بالنسبة لتركيا – سنسخر كل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار في ليبيا – ندعم حكومة الوفاق المعترف بها دولياً والاتفاقية التي أبرمناها معها تهدف للحفاظ على حقوق البلدين

