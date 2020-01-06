سعيّد وميركل يدعو لـ”حل سلمي” في ليبيا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد جدّد سعيّد وميركل، خلال اتصال هاتفي، الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية.

وتم الاتفاق بين سعيّد وميركل على مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية