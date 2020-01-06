العدالة والتنمية التركي: سنعمل بكل قوتنا لتحقيق هذا الهدف في ليبيا

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن بلاده ستعمل بكل ما أوتيت من قوة على وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال جليك فحسب قناة TRT التركية في سلسلة تغريدات بموقع تويتر إن وحدة الأراضي الليبية مهمة بالنسبة لتركيا.

وحول إرسال قوات إلى ليبيا قال المتحدث التركي سنواصل تحركاتنا دبلوماسيّاً وميدانيّاً لضمان وقف إطلاق النار والاستقرار في البلاد مؤكدا أن القوات التركية ستؤدي مهامّ عدة في ليبيا، منها تدريب قوات حكومة الوفاق.

وتابع: لن نكشف في الوقت الراهن عن تجهيزاتنا وعدد قواتنا الذي سيواجهون الجيش الليبي

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا مؤكدا أنه سيجري في البداية تأسيس مركزا لتنسيق العمليات في ليبيا يقوده ضابط تركي