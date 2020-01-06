لجنة إعادة استقرار بنغازي تخصص 355 مليونا لصالح مشاريع البلدية

أقرت لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني تخصيص ثلاثمئة وخمسة وخمسين مليون دينار إضافية لصالح مشاريع البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، كما قررت اللجنة أيضا اعتماد الترسيات للمشاريع البالغ عددها أربعة وثمانين مشروعا، والمنبثقة عن محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية.

وأوضحت اللجنة أن هذه القرارات المهمة والاستراتيجية جاءت ضمن المصادقة على محضر اجتماع اللجنة العاشر للعام الماضي وتوقيع كافة القرارات المنبثقة عنه.

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