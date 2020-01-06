الزائدي يكشف أهمية تحرير سرت

سلط أمين عام الحركة الشعبية الليبية مصطفي الزائدي، الضوء على أهمية تحرير سرت من التشكيلات المسلحة.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تحرير سرت من المليشيات والإرهاب حدث تاريخي كبير، فسرت والجفرة هي العاصمة السياسية الرسمية لليبيا وفقا للقرارات الرسمية التي لم تلغى، وهي العاصمة الجغرافية لموقعها الرابط بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، والعاصمة التاريخية فعلى ترابها امتزجت دماء الليبيين في معركة القرضابية”.

وأضاف الزائدي أن سرت تكتب السطور الاخيرة في صفحات سوداء امتدت عقد من الزمان، وتسطر بدماء الضباط والجنود الشجعان فصول ملحمة رائعة لليبيا الجديدة”.