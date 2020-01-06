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الزائدي يكشف أهمية تحرير سرت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

سلط أمين عام الحركة الشعبية الليبية مصطفي الزائدي، الضوء على أهمية تحرير سرت من التشكيلات المسلحة.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تحرير سرت من المليشيات والإرهاب حدث تاريخي كبير، فسرت والجفرة هي العاصمة السياسية الرسمية لليبيا وفقا للقرارات الرسمية التي لم تلغى، وهي العاصمة الجغرافية لموقعها الرابط بين شرق وغرب وجنوب ليبيا، والعاصمة التاريخية فعلى ترابها امتزجت دماء الليبيين في معركة القرضابية”.
وأضاف الزائدي أن سرت تكتب السطور الاخيرة في صفحات سوداء امتدت عقد من الزمان، وتسطر بدماء الضباط والجنود الشجعان فصول ملحمة رائعة لليبيا الجديدة”.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يا ولد عمي مصطفى الزائدي هني روحك وأثبت أنت قاعد تهروك وتثرر العوده للوراء مرفوصه وكأنك انسيت والثوابت الليبيه التي تجري في العروق معمر ومثله حفتر ومثلك أنت سيف الإسلام واحمد قداف الدم كلكم في الماضي الذي لن يعود المعركه ماهياش على الفلوس او النفط والغاز البيت لساكنه والطفل ترضعه امه والدجاجه تبيض والديك لا يبيض هذا الهراء كله من الماضي شباب طرابلس ومصراته وغرب ليبيا قاعدين يموتوا حتى لا نرجع للوراء والباقي كله أوهام وهراء وأحلام وتوا تشوف الأيام القليلة المقبلة

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  • والله يا كاب يا خسيس يا فاسد يل خانب يا عميل يا مجرم. لم يطلب منك اي سخص ان تتحدث. انت يا تيس نسيت ايام المداهمات و محاكمات اللجان الثوريه للمواطنين و نسيت عمايلك الارهابيه في المانيا اذهب لعنة الله عليك يا خنزير

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