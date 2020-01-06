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الجيش الوطني يسيطر على كامل سرت وسط ترحيب الأهالي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قالت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرت على كامل مدينة سرت، وذلك بعد إعلان سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وعدة معسكرات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الجيش الوطني نجح في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من الجيش ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما للجيش الوطني، وأنها دفعت بتعزيزات إلى مشارف سرت لتحصين مداخلها وتأمين ضواحيها الشرقية والجنوبية.

وتمكنت وحدات من الجيش الوطني من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة.

وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.

ودخل الجيش الوطني منطقة بوهادي وسط ترحيب كبير من الأهالي، ليواصل بعدها الدخول إلى حي رقم (3) أحد أكبر الأحياء في مدينة سرت وسط ترحيب الأهالي أيضًا. وأظهرت صور ومشاهد مسلحة، دخول وحدات الجيش الوطني إلى سرت وسط استقبال الأهالي لها.

وأكدت مصادر أن قوات الوفاق ممثلة في قوة حماية وتأمين سرت قد انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

في المقابل قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، طه حديد، إن “قواتنا ستضرب دون هوادة كافة المليشيات الإرهابية التي تهدد أمن مدينة سرت”.

 

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  • من البداية سرت متواطئة مع مصراتة ومصراتة تبعيتهم لحفتر واضحة جدا من حرق مطار طرابلس العالمي وقصف مطار معيتيقة وقصف مصانع الغذائية منها مصنع البسكويت في طريق السواني وأخيرا يوم أمس قصف االطلبة العسكريين في الكلية ـ المصراتيين بأختصار يحاولون جهلا منهم إقناع الليبيين وخاصة في طرابلس أن مصرااتة هي المنفذ الوحيد لليبيين ومحاولة إحتكار المؤسسات العامة الليبية وخدماتها الى مدينتهم ـ بما في ذلك مصنع الحديد والصلب والمصانع الأخرى ـ من جرائمهم ضد تاورغاء وكذبهم بشأن الأغتصاب ـ وحيازتهم للعديد من الأبرياء الليبيين داخل سجونهم المظلمة ـ وتهريبهم وبيعهم للعمالة الوافدة لليبيا عبر زوارق لأوروبا وسرقة الأعتمادات البنكية من المصارف الليبية بأعتبارها غنيمة وسرقة الخيول والأغنام من سرت ـ لا أعتقد كما يعتقد الكثيرون أن سياسة مصراتة تنفع الادارة في حكومة الوفاق سواء بنشر مليشياته التي عرقلة تسيير الاعمال للبلديات في طرابلس حتى تعليق الدراسة حاليا في مناطق طرابلس ومما يسبب تجهيل المجتمع وتأخير التحصيل العلمي والدراسي الذي يعتبر عماد الجيل القادم والخدمات الاجتماعية كافة في بلدية طرابلس العاصمة وضواحيها ـ فتأثير التدخلات المصراتية بمليشياتهم يعرقل حتى الدولة المدنية وقيام مؤسساتها باعمالهم والحرص على أماناتهم وأمنهم.

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