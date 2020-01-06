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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

06 January, 2020

اصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف ،مساء الاثنين ،قرارا بتعين العقيد مامي لامين الصادق الطرشاني، مديراً لأمن مدينة سرت بعد تحريرها ،كما أصدر تعليماته لكافة ضباط وضباط صف وأفراد المديرية الالتحاق بأعمالهم فورا والعمل على مساندة الجيش وحماية ظهره، بإمرة مدير الأمن الجديد.

يشار إلى أن الطرشاني من خريجي الدفعة العشرين في كلية ضباط الشرطة ويحمل درجة الماجستير في العلوم القانونية.