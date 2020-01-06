المسماري: هناك عناصر إرهابية هربت صوب الغرب ونؤكد أن العملية لا تستهدف مصراته أو أي مدينة وإنما تطهير سرت
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