اخبار ليبيا الان عاجل

المسماري: هناك عناصر إرهابية هربت صوب الغرب ونؤكد أن العملية لا تستهدف مصراته أو أي مدينة وإنما تطهير سرت

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: هناك عناصر إرهابية هربت صوب الغرب ونؤكد أن العملية لا تستهدف مصراته أو أي مدينة وإنما تطهير سرت

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك