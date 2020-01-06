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محادثات موسعة بين مسؤولي حكومة الوفاق والجزائر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج توسعت لتشمل وفدي البلدين.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات بين الرئيس تبون والسراج انضم إليها من الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي،, وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
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وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجانب الليبي المشارك في الاجتماع يضم إلى جانب السراج كلا من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي، تاج الدين محمد الرزاقي.

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ووصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في وقت سابق اليوم إلى الجزائر في زيارة تندرج ضمن «المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الأخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة» وفق بيان صادر عن الرئاسية الجزائرية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بلد المليون شهيد قلعة من القلاع التي يجب أن ترجعنا لمواقف هواري بومدين البطل أحد رجالات الوطن العربي الذين نفتخر بهم … يجب على الجزائر ان تستيقظ للمخطط الصهيوني التركي الذي ينفذه الصهيوني التركي اوردغان وتهديداته وأحلامه الصبيانية لإعادة الخلافة العثمانية ألتي جثمت على صدور الأحرار في بلادنا العربية لاكثر من ثلاثمائة سنة حيث كانت الامية تضرب اطنابها وصنوف العذاب وفرض الضرائب واستغلال وتوظيف كل السبل لسلب خيرات وثروات هذه البلاد آلتي احتلوها وليس هذا فحسب فقد استغلوا الإسلام لتنفيذ مشاريعهم الخبيثة وسلمونا لقمة سائغة للاستعمار الغربي واليوم يتكرر نفس المشهد بمحاولة إعادة السيطرة على ثروات بلداننا وتوظيف مواردنا لخدمة الإخوان المتأسلمين ومشروعهم الخبيث البعيد عن روح الإسلام التي قاموا بتشويهها والإساءة لهذا الدين الحنيف.
    هيهات هيهات ان يتم ذلك ونحن أصحاب الأرض ولن يعلمنا اوردغان ديننا وليذهب للجحيم هو وزبانيته وعملائه الخونة امثال التركي السراج آغا وكل الاغات الآخرين عملائه وابناء جلدته.

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