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عبدالعزيز: حكومة الوفاق عاجزة عن إدارة الحرب بالطريقة السليمة التي تشفي صدور المحاربين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن حكومة الوفاق عاجزة عن إدارة الحرب بالطريقة السليمة التي تشفي صدور المحاربين.

عبد العزيز لفت خلال تصريح أذيع على قناة”التناصح” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بعد بيان البعثة الأممية وإستنكارها لقصف الكلية العسكرية دون تسمبة الفاعل يجب طردها خاصه أنها المخرجة لمسرحية القضاء على فبراير بحسب تعبيره.

وأكد على أن المبعوث الأممي غسان سلامة لم تنتهي مهمته إلا بإعادة إدماج حفتر في المشهد السياسي.

وإستطرد حديثه:” من سيتخذ قرار وقف العلاقات مع الدول المعتدية في حكومة الوفاق، من يتخذ القرار هم من لديهم مصالح مع الإمارات ومصر هذه الحكومة غير منتخبة في وبها أشخاص لديهم مصالح مع الامارات و لم يخفوا ذلك وهم لا يعملون في السر، ما تقوم به الوفاق هو انبطاح فلا يوجد رجال بالدولة يهمهم أعداد القتلى”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • بالله وين ناسه هذا التافه والا لقيط لعنة الله عليك طول عمرك قفقاف لقاق مش كنت تقفقف إلى سيف الإسلام
    وبعدين الى فبراير انت واحد سارق تبيع حتى اختك لأجل مصلحتك لعنة الله عليك

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