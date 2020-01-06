المسماري يكشف تفاصيل السيطرة على سرت

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، رسميا، سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة سرت بالكامل في عملية عسكرية وصفها بـ”الخاطفة”، وقال “تم تطهير مدينة سرت وإعادتها إلى حضن الوطن”.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، من مدينة بنغازي، أن الجيش الوطني استهدف تطهير سرت من عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجوم على الحقول النفطية ولا يسعى لاستهداف أي مدينة أخرى.

وذكر المسماري أن القائد العام للجيش الوطني قرر تنفيذ ضربة استباقية بعد رصد إرهابيين قرب سرت يستعدون لاستهداف الهلال النفطي، مؤكدا أن الجيش لن يقبل بتكرار أي هجوم للمجموعة الإرهابية على منطقة الهلال النفطي، لذلك اتخذ قرار توجيه الضربة الاستباقية.

وأشار المسماري إلى أن العملية خطط لها بعناية تامة بإشراف مباشر من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمشاركة ضباط العمليات، موضحا أن العملية تمت في أقل من 3 ساعات، حيث وصلت القوات إلى قلب مدينة سرت.

وقال إن الجيش لم يتحدث عن تقدم أي قوات نحو سرت، بينما كانت قوات ضخمة تتقدم منذ نحو أسبوعين للمدينة بشكل سري لتحقيق عنصر “المفاجأة”، مؤكدا أنه وبعد السيطرة على سرت فإن الجيش مستعد لصد أي محاولة للاقتراب من المدينة.

ولفت المسماري إلى أن مجموعات مسلحة خرجت من مدينة سرت وباشرت قوات الجيش بمطاردتها، مشددا على أن العمليات العسكرية مستمر لتحرير كامل ليبيا من الإرهاب.