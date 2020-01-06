أيوب الشرع لبوابة إفريقيا :سنتصدى لأردوغان وأبناء عمومته

أكد رئيس الهيئة المغاربية للسلم والأمن أيوب الشرع, في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين , رفض الهيئة القاطع التدخل التركي في بلاده ،مؤكدا دعم الهيئة المغاربية للسلم والأمن لنداء القبائل الليبية في إعلان الجهاد للتصدي للتدخل التركي.

وأضاف الشرع أن ليبيا تواجه عدوا غازيا لها ولدول الجوار, وهي تقاتل بالنيابة عنهم.

وشدد على أن هذه المعركة هي معركة الأمة الليبية، مؤكدا ضرورة التصدي لأردوغان وأبناء عمومته في ليبيا، مضيفا أن التاريخ يكتب مرة واحدة.

أما بخصوص مؤتمر برلين المنتظر عقده قريبا بألمانيا, فقال الشرع إن نتائج هذا المؤتمر لن تخدم مصلحة ليبيا ولن تؤدي إلى حلحلة الأزمة.

وفي سياق متصل, دعا الشرع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي إلى عقد جلسة طارئة حول التطورات الأخيرة في ليبيا وتفعيل إتفاقيات التعاون العربي المشتركة.