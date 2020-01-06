إخلاء شوارع في أبوسيلم.. والداخلية تحذر مناصري الجيش

منذ إعلان تركيا تدخلها عسكرياً في ليبيا ووتيرة المعارك تتسارع في محيط طرابلس ونحو قلب العاصمة ويشتد سعير الاشتباكات.

جديد اليوم في طرابلس وما حولها، تحرك وحدات اللواء التاسع التابع للجيش الوطني باتجاه القربوللي شرقاً، فيما ذكرت مصادر خاصة لـ”218″ أن حكومة الوفاق أبلغت القاطنين خلف سجن أبوسليم بإخلاء منازلهم لوصول الاشتباكات للمنطقة.

من جهته حذر الناطق الرسمي باسم وزارة داخلية الوفاق عميد المبروك عبدالحفيظ، منتسبي الوزارة بأنها ستباشر فورًا في تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في ما أسماه “العدوان على العاصمة” بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيا.

وتشي تحذيرات الداخلية بتضييق الدائرة من قبل الجيش الوطني على كل قطاعات الوفاق العسكرية والأمنية في العاصمة ووجود تخوف كبير من انضمام عسكريين وأمنيين لتقدمات الجيش المتسارعة.

وتتزامن التقدمات في العاصمة مع نجاح وحدات القوات المسلحة للجيش الوطني بالسيطرة على كامل مدينة سرت، وما لهذه السيطرة من تبعات في كسب المزيد من المناطق الاستراتيجية التي تمثل قواعد خلفية لقوات الوفاق لقربها من مدينة مصراتة التي أعلن الجانب التركي المتدخل في ليبيا عن أنها ستكون قاعدة لقواته.

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