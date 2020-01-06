وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية إن عملية تحرير المدينة استغرقت 3 ساعات وجرت من أربع محاور برية بالإضافة إلى محور بحري كما أن سلاح الجو كان مستعدا لتقديم الدعم مبينا أن الجيش منذ 15 يوم يقوم بتحشيدات ضخة استعدادا للعملية كما جرى قصف قاعدة القرضابية لتدمير القوة العسكرية للتشكيلات المسلحة.

وأشار المسماري إلى أن عملية تحرير سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة موضحا أن المدينة أصبحت بؤرة للإرهابيين للهجوم على الموانئ النفطية لذلك كان لابد من تحريرها.

وشدد المسماري على أن هناك عناصر إرهابية فرت نحو الغرب مشددا على أن هذه العملية لا تستهدف مصراته أو أي مدينة وإنما تهدف لتطهير سرت داعيا أهالي المدن لعدم السماح للإرهابيين بالدخول إليهم.

وبين المسماري أن المليشيات الإرهابية في مصراتة تعتبر سرت خط دفاع لها وقد تمكن الجيش من كسره مشددا على أن القوات المسلحة لن تتقدم لمهام أخرى لكنها جاهزة لأي عملية عسكرية.

وأكد المسماري أنه سيجري تقديم كافة الخدمات اللازمة للمدينة.