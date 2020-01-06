بوشناف يعين مدير أمن جديد لمديرية أمن سرت

سرت-العنوان أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، مساء اليوم الإثنين، قرارا بتعين العقيد مامي لامين الصادق الطرشاني، مديراً لمديرية أمن سرت. كما أصدر بوشناف، تعليماته لكافة ضباط وضباط صف وأفراد المديرية الالتحاق بأعمالهم فورا والعمل على مساندة القوات المسلحة وحماية ظهرها، بإمرة مدير الأمن الجديد. وجاء هذا التعيين، عقب تحرير القوات المسلحة لمدينة …
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صحيفة العنوان الليبية
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