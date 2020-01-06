

ليبيا



بوابة افريقيا الإخبارية الحبيب الاسود |

06 January, 2020

أكد العجيلي البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ل« بوابة افريقيا الإخبارية » أنهم بصدد الإعداد لعقد مؤتمر جامع لكل المكونات القبلية والإجتماعية والثقافية في ليبيا خلال الأيام القادمة لإتخاذ موقف موحد بالتصدي للتدخل التركي ، ودعوة الأمم المتحدة والجامعة العربة والإتحاد الإفريقي الى سحب الإعتراف بحكومة فائز السراج بإعتبارها متورطة في الخيانة العظمى وجلب الإستعمار الأجنبي لبلادها

وقال البريني أن سنوات الخراب والدمار والفرقة بين الليبيين آن لها تنتهي ، وأن الوقت حان لوحدة وطنية لمقاومة الأطماع الخارجية ودعم الجيش الوطني والقوات المسلحة في معركة السيادة الوطنية وتحرير البلاد من الميلشيات والإرهاب والمرتزقة ، لافتا الى أن ما يجمع الليبين اليوم هو تصديهم للعدوان الخارجي الذي يذكرهم بقرون من الجهل والتخلف والإستبداد تحت الحكم العثماني الذي يحاول أردوغان اليوم إعادته الى ليبيا

وتابع البريني أن« أبناء القبائل والمدن الليبية على أهبة الإستعداد لدخول لهيب المعركة بصدور عارية وعزائم قوية ، فنحن أمام مستعمر جديد يريد أن يبني إحتلاله لبلادنا على النتائج الكارثية لما حصل في 2011 من مخرجات ما سمي بالربيع العربي الذي إستغله الإخوان ومن لف لفهم في تدميو المجتمعات وشق صفوف الشعوب ورهن الدول لأصحاب الأطماع الخارجية وفي مقدمتها السلطان العثماني الذي زعم بإن ليبيا ميراث أجداده »

وأردف البريني أن « النظام التركي يسعى الى وضع يده على بلد له 2000 كلم على ساحل المتوسط ، وهو يمثل واحدا من أغنى الدول وأكبرها مساحة ، في محاولة منه لنهب ثرواتنا وإحياء صفقاته السابقة التي تم توقيعها قبل 2011 وتصل قيمتها الى حوالي 40 مليار دولار » لافتا الى أن « هناك إصرار لدى الليبيين بالوقوف الى جانب جيشهم الوطني للدفاع عن وطنهم وعن مقدراتهم وطرد المرتزقة والميلشيات ومنع التركي من التغلغل في أراضيهم ، وإنهاء مهزلة حكومة السراج التي دخلت التاريخ كحكومة تستدعي الأجانب لإحتلال بلادها »

وأضاف البريني « لن يجد الأتراك من يرحب بهم في لبيا سوى أتباعهم من الإخوان والإرهابيين ، أما بقية الشعب فسيكون في الموعد لتسجيل صفحات الفداء كما فعل آباؤنا وأجدادنا عند مقاومتهم للإستعمارين العثماني الإيطالي » مختتما قوله بأن « على دول الجوار وجميع الأشقاء والأصدقاء أن يدعموا مقاومة الليبيين للإحتلال التركي ، وأن يقفوا معهم في مواجهة الأطماع التركية التي باتت تستهدف الجميع ، وترى في ليبيا مجالها الأول للتوسع في المنطقة العربية »